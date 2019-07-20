怒燒「京都動畫」釀33死 中年疑兇重傷未錄口供

日本「京都動畫」工作室遭縱火釀成至少三十三死三十五傷的慘劇，涉嫌縱火的男子也燒傷嚴重，目前傷勢不穩，難以接受偵訊。大火燃燒了近二十小時，直至周五清晨六時多才完全撲熄。警方初步了解，縱火嫌犯是居於埼玉市的四十一歲男子，雖然目前已遭拘留，但臉部與下肢等遭嚴重燒傷，傷勢仍不穩定，暫還無法接受問話，只能等待他身體狀況恢復後，才能釐清詳細犯案動機及經過。朝日電視台報道，由於嫌犯被捕的第一時間向警方喊作案動機是不滿「抄襲」，警方將朝嫌犯抱持強烈恨意犯案的方向調查。



19人困梯間喪命



有關縱火動機，京都府警方表示，嫌犯被逮的第一時間曾說，「因為小說被盜用才縱火」；附近居民也聽到他說，「老是抄襲，那些人最惡劣了」。逾半的十九名死者被發現倒臥在通往天台的樓梯上，且天台門是緊閉狀態。



日本經濟新聞報道，根據向京都府警方等單位採訪得知，倒臥在通往天台的樓梯上的十九名死者，由於多數人交疊倒臥，研判可能是同時間都想往天台逃生。京都府警方將針對五具受損嚴重遺體進行解剖調查死因，至於其他二十八名死者，可能是一氧化碳中毒。



