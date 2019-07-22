黑猩猩看電影建聯繫 研究指如人類社交

美國杜克大學（Duke University）心理和神經科學系日前發佈「一起看的時候，體驗更豐富，」研究報告，發現黑猩猩一起觀看影片後，建立起親密情感聯繫。就好像一同看電影的人類。



該研究報告由皇家學會（Royal Society）發表，實驗是讓黑猩猩或



者倭黑猩猩一起坐在屏幕前，然後給牠們播放視頻。實驗使用了眼球追蹤器，確保這些黑猩猩在看電影；還給牠們準備了果汁，以令牠們比較坐得住。



研究人員將黑猩猩配對地安排在一起看視頻，然後觀察牠們。心理學家發現，牠們之間的親近感會由此提升，這在過去是被認為只有人類才有的現象。



心理學家表示，這種新發現衝擊了此前的認知。人們過去以為通過觀看一些活動而獲得共同的社交體驗是「人類獨有」的。







