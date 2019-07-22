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九州北部廣島暴雨成災

2019-07-22 列印
　　日本九州北部受到颱風丹娜絲及暖濕空氣影響，持續降暴雨。目前福岡縣及佐賀縣的雨量已打破紀錄，廣島縣也降下驚人雨量。各地方政府要求逾五十萬居民盡速撤離家園前往避難。

　　截至日本時間上午十時三十分，廣島縣與福岡縣共針對六萬七千戶、約十五萬七千多人發出「避難指示」；而廣島縣、福岡縣及佐賀縣，也針對十六萬五千多戶、約三十八萬三千多人，發出「避難勸告」。

  福岡縣及佐賀縣雨量已打破紀錄，十二小時累積雨量都達三百毫米，福岡縣久留米市內多處道路及建築物都已傳出淹水災情。其中久留米市合川町有車輛泡在水中動彈不得，日之出町淹水也高達半個車身，可看到民眾在市內涉水行走。
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