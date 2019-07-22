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美熱浪持續至少六死

2019-07-22 列印
　　美國廣泛地區持續受熱浪侵襲，由美國中西部以至東岸大部份地區都受到影響，迄今造成至少六人死亡。東部的馬里蘭州有四人喪生，中南部的阿肯色州及西南部的亞利桑那州分別有一人死亡。

　　據報這波熱浪令到二億人受影響，酷熱加上濕度高，體感溫度較實際溫度更高，令人覺得更難受。首都華盛頓的體感溫度達攝氏四十一度，波士頓體感溫度亦升至四十度。紐約的體感溫度預測會升到四十三度。

  美國國家氣象局指出，體感溫度指數可達攝氏四十三點三三度至四十六點一度，特別是在東部地區。這波熱浪始自上周五，席捲美國中西部和東部等多個地區。在伊利諾州羅克福德地區，晚間溫度自一九一八年以來首次未能低於二十七度。











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