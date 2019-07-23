﻿特朗普要求﻿﻿四女議員向全美道歉 ﻿ 斥不愛國及散播仇恨言論

繼早前美國總統特朗普叫四位民主黨少數族裔議員「返祖國」，現在特朗普再次批評該四名女議員，指她們不愛國，又要求她們為說過的可怕（仇恨）言論向全美道歉。



特朗普前日在Twitter發文批評：「我不認為這四位女眾議員能愛我們的國家。她們應該為說過的可怕（仇恨）言論，向美國（和以色列）道歉。她們正摧毀民主黨，但她們是懦弱而且靠不住的人，永遠無法摧毀我們偉大的國家！」



特朗普早前發文，指這四名民主黨女議員如果不喜歡美國大可以離開，又叫她們最好回祖家處理自己國家的事。特朗普言論被指涉及種族歧視及排外，惹來各方批評。民主黨控制的眾議院早前更通過議案，譴責特朗普的言論。



特朗普上周三在北卡羅來納州舉行造勢大會時，台下支持者高喊「趕她回去」（Send her back）口號、把矛頭指向索馬里出生的奧馬爾。根據電視畫面，特朗普甚至停止演說超過十三秒，任由群眾吶喊這種不當的口號。但特朗普在翌日辯稱，他並不認同群眾的口號。



這四名女眾議員分別是波多黎各裔的奧卡西奧‧科爾特斯（Alexandria Ocasio-Cortez）、索馬里裔的奧馬爾（Ilhan Omar）、巴勒斯坦裔的泰拉布（Rashida Tlaib），以及非洲裔的普雷斯利（Ayanna Pressley）。這四名新進國會議員向來痛批特朗普，泰拉布和奧卡西奧‧科爾特斯也曾直言不諱批評以色列政府。







