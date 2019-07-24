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試坐飛行器受傷 美記者索償

2019-07-24 列印
　　美國賓夕凡尼亞州一名電視台記者兩年前採訪一項自製飛行器比賽的宣傳活動時，獲安排試坐大會提供的一架自製飛行器，跳落二十二呎下面的河中，結果受傷。他於上周入稟法院控告主辦單立和宣傳公司，要求對方負責及作出賠償。

　　提出訴訟的KDKA-TV電視台記者克勞利（Dave Crawley，圖）入稟賓夕凡尼亞州阿勒格尼縣法院，控告EQT Three Rivers Regatta公司、Red Bull公司和一家市場推廣公司。不過，與訟人當中並不包括他效力的電視台。

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