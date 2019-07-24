女兒切爾西再添丁克林頓第三度抱孫

美國前總統克林頓和前任國務卿希拉莉的女兒切爾西（Chelsea）周一宣佈誕下第三胎，是一個兒子，取名賈斯珀（Jasper）。換言之，克林頓和希拉莉已擁有三個孫。切爾西在Twitter發佈訊息，證實她和丈夫梅茲文斯基再度添丁。兩夫婦充滿着愛和感恩，不及把寶寶介紹給他的姊姊和哥哥認識。



兩夫婦已有一子一女，於二○一四年誕下女兒夏洛特，一六年誕下兒子艾登。新生命來臨，令家中更加熱鬧。克林頓和希拉莉也難掩喜悅。克林頓在網上留言，說他和妻子都欣喜萬分，迎接第三個孫。希拉莉也留言道，她和克林頓都感到十分興奮。



