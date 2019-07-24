  • 2019年7月24日 星期三
  • 32º
  • 72%
熱門： 元朗暴力港鐵何君堯墓碑懷孕

日報新聞 > 國際

英倡建跨國艦隊 保護波斯灣商船

2019-07-24 列印
　　英國周一提議成立一支以歐洲國家為首的海軍部隊，負責在波斯灣一帶海域執行巡邏任務，保護往來的商船，確保該區航道暢通無阻。

　　侯俊偉出席國會會議及宣佈籌組這支跨國海軍部隊的計劃時說：「在國際法下，伊朗無權阻礙船隻航行，更莫說派員登船搜查。因此，這是一種『國家支持的海盜行為』。我們會盡快建立（這支部隊）及展開任務，在這個重要區域確保人和貨物安全流通。」據悉，侯俊偉於周日分別與德國和法國國外長磋商，但由於英國準備脫離歐盟，暫時未知道其他歐洲國家對上述建議有甚麼麼回應。圖為伊朗日前在霍爾木茲海峽扣押懸掛英國國旗的運油輪「史丹納帝國號」。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd