  • 2019年7月24日 星期三
  • 32º
  • 72%
熱門： 元朗暴力港鐵何君堯墓碑懷孕

日報新聞 > 國際

金正恩視察新潛艇 擬續研新導彈系統

2019-07-24 列印
　　北韓官方朝中社周二報道，北韓最高領導人金正恩（圖）參觀了北韓新建造的一艘大型潛艇，而新潛艇將在東海作戰水域執行任務，即將投入戰鬥部署。金正恩發表講話時表示，對於國土東西兩側臨海的北韓來說，潛艇作戰能力是國防力量的重要組成部份。有分析家認為，這意味着北韓將繼續研發由潛艇發射的彈道導彈系統。

　　美國科學家聯會高級成員潘達說：「我們清楚看到，這是一艘巨型潛艇，比起二○一四年以來所知道的潛艇更巨大。今次也是自從二○一八年二月金正恩大閱兵以來，第一次視察可以運載及攜帶核武的軍事系統，因此我認為這次視察活動含有政治信息。」

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd