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中俄軍機闖領空 韓戰機開火攔截

2019-07-24 列印
　　三架俄羅斯軍機和兩架中國軍機於周二上午飛入東部海域的南韓防空識別區，其中一架俄羅斯軍機更在獨島附近上空，兩度闖入韓國領空，南韓空軍立即出動F-15K和KF-16戰鬥機升空攔截，並兩次開火警告，把俄機驅離。這是俄國軍機首次侵犯南韓領空。

　　據韓聯社等南韓媒體報道，南韓國防部和外交部，將針俄羅斯軍機和中國軍機飛入東部海域的南韓防空識別區、以及俄機侵犯南韓領空一事，傳召俄羅斯及中國駐韓大使館有關官員，提出嚴正的抗議。俄羅斯及中國方面暫時未有回應。

　　據悉，俄羅斯戰機過往未曾侵犯南韓領空，但有時會入侵防空識別區。上月二十日兩架俄戰機曾進入南韓的防空識別區，並逗留大約半小時。

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