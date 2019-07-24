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美制裁珠海振戎 指違伊朗石油禁購令

2019-07-24 列印
　　美國國務卿蓬佩奧周一宣佈，對中國國營石油進口商珠海振戎公司實施制裁，因為這家公司違反美國對伊朗的石油禁購令。

　　蓬佩奧指控珠海振戎公司接收伊朗原油，違反美國法律，宣佈對該公司和其總經理李右民實施制裁，表示這是美方向伊朗施加最大壓力行動的一部份。

　　蓬佩奧強調所有制裁都一定會付諸實行，不容許更多資金流向伊朗最高精神領袖哈梅內伊等人，令美國的軍人冒生命危險。 基於伊朗的核計劃和在中東地區採取軍事行動，這是美國擴大對伊朗的經濟壓力，針對其商業夥伴進行懲罰的最新舉措。

　　珠海振戎於一九九四年成立，是國營進口原油貿易企業，總部設於北京，現為澳門南光集團子公司。二○一二年亦曾因與伊朗交易，被奧巴馬政府實施制裁。

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