波多黎各逾50萬人上街 要求總督即時下台

美國在加勒比海的自治邦波多黎各的反政府示威持續，有超過五十萬人周一再度在首府聖胡安上街示威，高叫口號及打鑼打鼓，要求被指涉及性別歧視及仇恨同性戀的總督羅塞略（Ricardo Rossello）辭職。



警方沒有公佈示威人數，但相信有超過五十萬人參與，是波多黎各近二十年來最大規模的遊行示威活動。羅塞略周日已表明在明年的選舉中不會角逐連任，到時還會辭去新進步黨黨魁之職；但示威者仍然感到不滿，要求他即時下台。



觸發這場政治風暴，是因為波多黎各經歷過前年的風災後，到現在仍未復原，經濟瀕臨崩潰，居民陷入困境。



最近，有長達八百八十九頁通訊紀錄資料外洩，顯示羅塞略與政府下屬聊天時刻意羞辱女性、仇視同性戀者、歧視殘障人士和嘲諷風災災民，激發民憤。



