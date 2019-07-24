﻿美兩警倡向女議員開槍遭革職

路易斯安那州一位名為里斯波利（Charlie Rispoli）的警員在社交網站facebook上發出一則訊息寫道：「這個卑劣的白癡（意指奧卡西奧—科爾特斯）需要被轟一槍。」事件引起關注，當地警察總長已下令對該名警員展開調查。有消息指該名警員和另一名也受牽連的警員均已被革職。



據美國哥倫比亞廣播公司（CBS）電視台報道，早前網上流傳一則消息，引述奧卡西奧—科爾特斯說，美國軍人的「酬勞過高」。據悉，里斯波利在 facebook看到這則消息後對她大感憤怒，之後便留言提出要向她開槍。但其實那段消息是假的，奧卡西奧-科爾特斯根本沒講過那一番話。該台指出，里斯波利和另一名點擊讚好其帖文的警員，事後被查及雙雙被革職。