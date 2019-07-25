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紐約警員受辱 被水照頭淋

2019-07-25 列印
　　網上流傳用手機拍攝的片段，顯示紐約市內有軍裝警員在街上執行巡邏任務時，被人用水桶裝滿的水照頭淋，全身濕透。警方高層呼籲前線執法人員不要容忍這種行為。根據警方提供的資料，紐約市最近發生最少兩宗此類事故，令警務人員受辱。紐約市警隊高層莫納漢周二出席一個公開場合時，主動提到這些事故，強調警隊高度重視這些襲警事件，並會嚴正執法拘捕違法的人。



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