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禁藥事件繼續發酵 孫楊再被泳手拒同台領獎

2019-07-26 列印
　　在南韓光州舉行的世界游泳錦標賽，國家隊首席泳手孫楊早前在四百米自由泳奪金時，亞軍的澳洲泳手賀頓拒絕同台領獎，抗議國際泳聯在孫楊懷疑服用禁藥的仲裁未有結果時，就允許他參賽。

　　前日（二十三日）孫楊在二百米自由泳，奪得今屆第二面金牌，但賽後頒獎再次引發風波，銅牌得主英國泳手斯科特（Duncan Scott）（圖右一），拒絕和孫楊同台領獎，並鼓勵另一位並列季軍的俄羅斯選手都不要上台，孫楊就向斯科特指，「你是失敗者，而我是贏家」（You're loser. I'm a winner！）。國際泳聯決定，向斯科特和孫楊都發出警告。

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