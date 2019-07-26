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加州三文治藉總統排外口號促銷

2019-07-26 列印
　　美國加州一家三文治店的店主最近推出新宣傳招數，只要顧客說出「送她回去」（Send her back）的口號，就可免費獲贈配菜。店主此舉隨即引發外界爭議，因為顯然是支持總統特朗普近期針對民主黨少數族裔女議員的口號。引發爭議的店主卡內薩（John Canesa）在三藩市北部的克雷頓，經營一家「卡內薩的布魯克林英雄」（Canesa's Brooklyn Heros）食店。他在facebook推出上述促銷活動。

　　特朗普上周三在北卡羅來納州舉行一場造勢大會時，台下支持者喊出「送她回去」、把矛頭指向索馬里出生的眾議員奧馬爾（Ilhan Omar），當時特朗普並未制止。之前，特朗普在Twitter發文，攻擊奧馬爾和其他三名都是少數種族的民主黨女眾議員，說她們應該返回家鄉。

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