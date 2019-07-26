整容名醫指凱特打Botox

美國《紐約郵報》報道，英國有整容名醫揭露凱特王妃在粉臉上注射肉毒桿菌素，還貼上兩張顯示她注射前後的對比照片，指她接受注射後容光煥發，毫無瑕疵。



英國皇室隨即發表聲明，鄭重否認有關報道。報道引述整容名醫紹姆吉（Munir Somji）說：「我們的凱特愛打一點肉毒桿菌素。」紹姆吉還貼上凱特兩張對比照，指她打針前看起疲倦及有皺紋；但打針後臉上毫無瑕疵，容光煥發，暗示她是整容中心的顧客。



該家整容中心名為Dr.Medi Spa Clinic，位於有「百年醫療街」之稱的哈里街（Harley Street），距離凱特在肯辛頓宮的住處只有十分鐘的車程。紹姆吉的說法在其醫務所的Instagram獲不少網民按讚。



