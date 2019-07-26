澳門近十年博彩業發展迅速，並成為亞洲最受歡迎的旅遊城市之一。美國CNN引述分析指，平壤恢復這條航線，可能是為迎合北韓國內愈來愈多的年輕富裕階層。在金正恩的政策下，他們的人數逐漸增加，住在高樓林立的「平哈頓」（Pyonghattan）。此外，報道又指，平壤此前一直被指控利用澳門從事洗黑錢等不法活動，新航線可能有助平壤逃避經濟制裁。
高麗航空恢復平壤直飛澳門航班
澳門近十年博彩業發展迅速，並成為亞洲最受歡迎的旅遊城市之一。美國CNN引述分析指，平壤恢復這條航線，可能是為迎合北韓國內愈來愈多的年輕富裕階層。在金正恩的政策下，他們的人數逐漸增加，住在高樓林立的「平哈頓」（Pyonghattan）。此外，報道又指，平壤此前一直被指控利用澳門從事洗黑錢等不法活動，新航線可能有助平壤逃避經濟制裁。
周末元朗遊行警方拒批
周日白衣人在元朗西鐵站無差別棍毆市民，引起憤慨，有網民發起明天「光復元朗」遊行，令人擔心會與圍村村民發生衝突。警方連日考慮後，以擔心遊行會對公眾及元朗居民構成危險，發出反對通知書（圖），指任何人明天在...
2019-07-26
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一人上周曾到港處理公務 公益法律組織三人在長沙失聯
據台灣中央社報道，內地長沙公益法律機構三名成員失聯超過二十四小時，懷疑是在辦公室被捕，之後不知所終。其中一名上周曾到香港處理公務，亦表示警方早前便聲稱要拘捕他。 報道指，內地民間公益組織（NGO）「長沙富能機構」聯合創辦人楊占青在二十三日表示，其同事程淵及兩名工作人員劉永澤和小吳二十二日中午開始失聯。 程淵早前曾提及，警方一直與其合作夥伴約談，更聲稱會拘捕他。 楊占青表示，程淵上周曾到香港處理公務，在當前香港反《逃犯條例》爭議下，內地多名律師被內地警方禁止進入香港，也有NGO負責人被警方恐嚇，指「香港最近發生了大事」。 楊占青指，早前官方拘捕勞工類NGO人員，有可能這段時間...
2019-07-26
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禁藥事件繼續發酵 孫楊再被泳手拒同台領獎
在南韓光州舉行的世界游泳錦標賽，國家隊首席泳手孫楊早前在四百米自由泳奪金時，亞軍的澳洲泳手賀頓拒絕同台領獎，抗議國際泳聯在孫楊懷疑服用禁藥的仲裁未有結果時，就允許他參賽。 前日（二十三日）孫楊在二百米自由泳，奪得今屆第二面金牌，但賽後頒獎再次引發風波，銅牌得主英國泳手斯科特（Duncan Scott）（圖右一），拒絕和孫楊同台領獎，並鼓勵另一位並列季軍的俄羅斯選手都不要上台，孫楊就向斯科特指，「你是失敗者，而我是贏家」（You're loser. I'm a winner！）。國際泳聯決定，向斯科特和孫楊都發出警告。
2019-07-26
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屋苑紛錄減價成交
據星島地產網報道，二手再錄用家市價承接個案，世紀21奇豐助理區域營業董事周淑萍表示，沙田第一城50座高層F室，面積284方呎，兩房間隔，原叫價618萬元，減價至586萬沽出，呎價20634元，屬市價。...
2019-07-26
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經濟數據偏強 美企季績參差 減息預期降溫 杜指跌128點
美國經濟數據偏強，市場恐減息幅度沒原先預期大，加上投資者繼續關注美國上市公司季績表現，美股三大指數周四早段下滑，杜指曾下跌150點報27119點；納指跌72點報8249點；標指跌16點報3003點。另...
2019-07-26
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美版打吡戰 馬些路撐住 皇馬無得輸
皇家馬德里重點新兵夏薩特仍有待融入新環境，上場國際冠軍盃全靠左閘馬些路後備上陣策動側擊逼和阿仙奴，憑互射十二碼反勝。周五國冠盃，銀河艦隊於美國新澤西州大都會人壽體育場對同市死敵馬德里體育會，這名巴西老將為爭正選資格，勢繼續率隊在這場美國版馬德里打吡戰打勝仗，皇馬主勝可捧。 （無線85、myTV Super App明早7:30直播） 回看今夏登艦的夏薩特先後在對拜仁慕尼黑和阿仙奴兩場國冠盃尚未上力，加上馬高阿辛斯奧左膝重傷至少休養九個月，此刻馬些路在左路後上側擊是銀河艦隊最可靠的進攻招數。上仗對槍手，加里夫巴利首個入球的攻勢正是由下半場才入替的他策動，後者再助攻予阿辛...
2019-07-26
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App控溫 智能翻熱飯盒
上班一族「帶飯」本是樂事，但排隊等用微波爐翻熱卻不是味兒。有瑞士品牌便研發出智能翻熱飯盒，除可自動發熱，更支援手機App預校翻熱時間，讓你安坐辦公室座位，「靜靜雞」翻熱美食！ 備四個電源接觸點 外形上...
2019-07-26
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黃疸指數300 拒B女再入院 黃澤鋒夫婦 心痛「小黃妃」被針桔
52歲嘅黃澤鋒本月初「升呢」做爸爸，同齡太太陳麗麗分娩時經歷「生死一瞬間」，搵命博為他生下愛女「小黃妃」（Miracle）。老來得女，兩公婆非常感恩，新手媽媽亦堅持餵人奶，不過兩夫婦仍要面對好多難關，...
2019-07-26
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Shimba工作室——【健康百二歲】Market Play By Uncle Ray
上星期喺維園碰上金剛叔，這位廣播界老前輩獨一無二嘅聲音係最強嘅生物認證。你可能未必記得佢嘅容貌，但一定認得他的聲音；見他風采依然，相當壯健。不要被他相對年輕嘅外貌騙到，原來金剛叔已年屆 80 多歲。保...
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馬場浮世繪——轟雷暴雪美國開操迎大戰
兩屆杜拜世界盃盟主「轟雷暴雪」，日前已在美國並檢疫完畢，至前日在沙拉托加馬場附近的奧拉荷馬訓練中心，進行了首課操練，其目標是下月三日在沙拉托加馬場出戰泥地千八米一級賽Whitney錦標。 練馬師蘇萊表示，要在這個馬場贏出一級賽向來不是容易，不過「轟雷暴雪」近期狀態良好，他對其上一課操練亦感滿意，相信屆時可跑出水準。 「轟雷暴雪」乃全球現役馬中贏獎金最高賽駒，但過往四次在美國出賽均未能奏捷，而牠在下月出戰Whitney錦標後，仍會續留在美國出賽一段時間，終極目標是十一月二日聖雅尼塔馬場角逐育馬者盃經典大賽。 馬場浮世繪
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