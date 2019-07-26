高麗航空恢復平壤直飛澳門航班

澳門民航局表示，北韓國航高麗航空（Air Koryo）在中斷十五年後，將於下周恢復從平壤直飛澳門的航線。因這條航線的恢復，澳門將繼北京、瀋陽和海參崴，成為第四個能夠直飛平壤的城市。澳門民航局在聲明表示，他們已核准高麗航空營運從平壤到澳門的航線，一周兩次，預計八月二日開始。聲明裏還指，高麗航空一九九六年至二○○四年間，曾營運往返這兩城市間定期或不定期的航班。



澳門近十年博彩業發展迅速，並成為亞洲最受歡迎的旅遊城市之一。美國CNN引述分析指，平壤恢復這條航線，可能是為迎合北韓國內愈來愈多的年輕富裕階層。在金正恩的政策下，他們的人數逐漸增加，住在高樓林立的「平哈頓」（Pyonghattan）。此外，報道又指，平壤此前一直被指控利用澳門從事洗黑錢等不法活動，新航線可能有助平壤逃避經濟制裁。



