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遭熱浪侵襲 歐洲之星火車拋錨

2019-07-26 列印
　　歐洲多國數周內第二度遭受熱浪侵襲，比利時、德國和荷蘭相繼創下高溫紀錄。

　　在酷熱天氣下，荷蘭阿姆斯特丹斯希普霍爾機場的加油系統出現問題，令許多飛機無法補充燃料，估計有一百八十班機取消，另有許多班機受到延誤，數以千計的旅客行程受阻。

　　此外，一列開往倫敦的歐洲之星高速列車因「高架電線問題」在途中拋錨，約六百名乘客被困在比利時哈萊鎮（Halle）附近長達兩小時。

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