總統印章加高球桿 「侵侵」演說遭整蠱

「美國轉捩點」一名代表接受《華盛頓郵報》訪問時稱，工作人員匆匆忙忙之間，從網上搜尋及下載了一幅被人惡搞的總統印章圖片，沒有核實便在活動進行期間用投影機打在台上的屏幕上。
該組織認為這是一個「不可接受」的低級錯誤，但相信工作人員不是故意這樣做。發言人周四證實，一名工作人員要對今次事件負責，已經被開除。
元朗襲擊事件激起民憤，市民鍾健平發起今日遊行「光復元朗」，雖遭警方反對，但非法遊行事在必行。元朗市面氣氛又緊張，有商戶及銀行分行稱今天會關門或提早拉閘，原居民以木板圍封窗戶，警方如臨大敵，醫管局則呼籲...
2019-07-27
中美兩國將於下周二（三十日）重啟貿易代表面對面的貿易談判。中國有關部門透露對美國聯邦快遞（FedEx）的調查進展，表示其聲稱將華為公司快件轉至美國是「錯誤操作」的說法與事實不符；調查又指，聯邦快遞涉嫌滯留逾百件涉及華為公司的快件。央視報道指，聯邦快遞要給中國用戶一個交代。 聯邦快遞早前表示，將華為送往香港和東京的包裹送至美國，屬於「操作失誤」。 新華社報道，國家有關部門於近期調查發現，聯邦快遞未按地址投遞快件，故並非「操作失誤」，其說法與事實不符。 報道又指，聯邦快遞涉嫌滯留過百件與華為相關的郵件，以及其他違法違規線索，中國當局會秉持全面、客觀、公正的原則，繼續依法深入開展...
2019-07-27
美國總統特朗普本周二在華盛頓一間酒店出席保守派組織「美國轉捩點」（Turning Point USA）一項活動及上台發表演說時，工作人員用投影機在台上的屏幕上打出總統印章的圖片，但細看之下，那幅印章照片是被人惡搞及改動的，圖案很像俄羅斯國徽，而且加入了高爾夫球棍。事後，該組織一名工作人員被開除。 「美國轉捩點」一名代表接受《華盛頓郵報》訪問時稱，工作人員匆匆忙忙之間，從網上搜尋及下載了一幅被人惡搞的總統印章圖片，沒有核實便在活動進行期間用投影機打在台上的屏幕上。 該組織認為這是一個「不可接受」的低級錯誤，但相信工作人員不是故意這樣做。發言人周四證實，一名工作人員要對今次事件...
2019-07-27
沙田嶺路位於大圍半山地段之上，建有不少低密度住宅發展，私隱度甚高，今次精選坐落於此地段的及時居，市場正有一個罕有複式戶，面積逾2700方呎，全屋以素白主調裝潢，並擁有1300方呎花園，坐向正南，可遠眺...
2019-07-27
歐洲央行維持利率不變，但未有明示九月將減息，市場看淡美國聯儲局下半年大幅減息機會，恒指扭轉過去三個交易日升勢。港股交投持續淡靜，成交僅677億元。恒指昨日於28500點下方反覆上落，尾段跌幅加劇，失守...
2019-07-27
基沙文周二首次為巴塞隆拿披甲表現平平，隨即表示會改變踢法融入新東家，在今晚友賽作客神戶勝利船隨時脫胎換骨。後者由巴塞舊將恩尼斯達和韋拿領銜，但日聯要護級，料今仗不會呈一時之勇，一於捧讓球主客和讓兩球「客勝」。（香港時間今午5:00開賽） 周二友賽中立場1:2負車路士，基沙文首度替巴塞披甲，但正選披甲半場只有一次沒威脅射門。他矢言今仗要脫胎換骨：「巴塞的踢法與舊東家馬德里體育會不同，我要努力學習，多些跑動和隊友配合，改善表現。」 勝利船留力護級 日聯正值季中，勝利船狀態無疑較巴塞優勝，可是聯賽三連敗，目前排十五位比降班區域僅多三分。為留力護級，預計三十七歲前鋒韋拿和三...
2019-07-27
正值暑假，想入手靚靚背包手袋出門遊玩，不妨留意Carsac今明兩天（7月27日及28日）於北角舉行的開倉大減價，時尚品牌LeSportsac、Ruco Line及其他廚具用品均有低至兩折優惠！ 想購買...
2019-07-27
著名中醫師兼詠春師傅張勇，是不少城中名人包括影帝梁朝偉的「御醫」。張師傅行醫多年一向忙碌，但仍醉心詠春拳，並希望將它發揚光大。最近他推出籌備一年的新書《詠春拳正史》，他表示將30年的詠春資料整理後，再...
2019-07-27
一年容易又中秋，又到咗Cally最鍾意嘅節日喇！事關唔同餐廳都出咗好多月餅，等住Cally去試呀。咁啱太興推出咗新口味「滿燻燒鵝果仁叉燒月餅」，王牌蜜汁叉燒配上秘製「滿燻燒鵝」，仲保留咗金黃薄皮，點可...
2019-07-27
蘇偉賢和羅富全兩位本地倉主，均於昨日的晨課期露面。蘇偉賢表示，煞科後即與家人前往泰國布吉島旅遊，早於日前已返回馬馬房工作，只是遲至昨日才露面而已，惟稍後將會再前出外旅遊幾天。至於羅富全早前則前往日本旅遊，如今已返回工作崗位。 馬場浮世繪
2019-07-27