﻿美聯邦政府恢復死刑﻿ 16年來首處決五死囚

美國司法部周四宣佈，美國聯邦政府將會恢復執行死刑。司法部長巴爾已指示聯邦監獄局制訂時間表，安排五名死囚行刑。這將會是聯邦政府十六年來第一次執行死刑。



巴爾說，該五名死囚都是被控謀殺或強姦小童或老人家，被法庭裁定罪名成立及被法官判處死刑。按照計劃，他們會在今年十二月至明年一月期間行刑。



巴爾發表聲明稱：「不管是共和黨還是民主黨執政，司法部都會把最惡劣的罪犯正法。司法部堅守法治，按照我們的司法制度所定下的刑罰，為案件的受害人和家人伸張正義。」



對上一次在聯邦制度下行刑的死囚是五十三歲的鍾斯（Louis Jones Jr.）。他被控謀殺一名十九歲美兵，被法庭定罪及判處死刑，於二○○三年行刑。之後，聯邦政府非正式暫停執行死刑。



目前美國有六十二名聯邦死囚，當中包括二〇一三年波士頓馬拉松爆炸案主嫌查納耶夫（Dzhokhar Tsarnaev）。



巴爾又表示，他已指示監獄局引用現行聯邦法例中的一項附錄，將來行刑時使用單一藥物「Pentobarbital」，取代過往所用的三種混合藥物。「Pentobarbital」是一種強力鎮靜劑，可以令人體機能包括中樞神經系統減慢，最終導致犯人死亡。根據美國最高法院於一九七六年作出的裁決，各州州政府現時可自行決定是否執行死刑。到一九八八年，聯邦政府再頒佈法例，規定凡是犯了重罪及在聯邦法院內受審及被判死刑的犯人，都可以行刑。



