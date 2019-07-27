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受波音客機停飛影響 西南航空業務撤出新澤西

2019-07-27 列印
　　美國西南航空公司宣佈把業務撤出新澤西州紐瓦克自由國際機場，由今年十一月三日起，改為集中在紐約市拉瓜迪亞機場為旅客提供服務。自從「波音 737 MAX」客機停飛以來，西南航空的服務大受影響，每天在全美各地都有數十班機被取消，流失大量旅客。西南航空發表聲明稱，現時在新澤西州紐瓦克自由國際機場上班的員工，都可以接受調派到紐約拉瓜迪亞機場工作，或者他們可以選擇公司內其他職位。該公司現時在紐瓦克機場有大約一百二十五名工作人員。

　　「波音 737 MAX」客機於去年底和今年初發生兩宗嚴重空難後，於今年三月起全球停飛，復飛無期。在美國各大航空公司中，西南航空所受到的打擊最大。在今年三月，該公司擁有三十四架「Max」客機，是各家美資航空公司當中最多的。

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