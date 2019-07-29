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澳洲小鎮 只售35萬

2019-07-29 列印
　　三十五萬港元就能買下一整個小鎮嗎？在澳洲南部，科普利鎮（Copley）早前以六點五澳元的超低價開售，鎮上有兩幢獨立屋、兩個獨立單位、一個儲藏室和六間店舖，且所有物業都已接好水電。這筆交易初聽覺得划算，但其實這個小鎮荒廢已久，全鎮只得六個居民，有意購買的買家可得花費力氣和心思重新打理了。

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