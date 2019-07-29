澳洲小鎮 只售35萬

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西環上環攻防大混戰
大批示威者昨天不理會警方反對遊行，由遮打花園集會出發，各人戴頭盔穿黑色衣服，沿干諾道西和德輔道西向西環中聯辦進發。防暴警早有準備，傍晚近七時，稱有示威者掟磚，展開驅散行動，多次向示威者開槍，施放催淚煙...
2019-07-29
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問鼎2020年總統 韓國瑜獲國民黨提名
在台灣，國民黨昨日正式提名高雄市長韓國瑜為二○二○年總統參選人。韓國瑜發表講話，批評民進黨上台後只關注爭奪權力，讓台灣民主和經濟退步，強調只有國民黨執政，台灣才會有穩定的發展與平和的兩岸關係。 韓國瑜表示，明年台灣人選的不是藍色、綠色、白色，而是選擇台灣與中華民國，選擇走向正確的方向。他指，過去三年多，民進黨上台後爭權奪利，所謂「清廉、勤政、愛鄉土」七個，已變成「貪污、腐敗、愛權力」，讓台灣的民主與經濟退步，他認為一個理想與清廉的民進黨已消失了。 他指，若明年民進黨繼續連任，政治鬥爭只會惡化，人民將生活得更苦，並表示，台灣人真正想要的，是愈來愈好的生活條件和生活品質，因此「...
2019-07-29
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被斥「種族主義攻擊」 特朗普譏黑人議員選區滿鼠患
早前公開抨擊四名少數族裔國會女議員而引發一場風波的美國總統特朗普，上周六又再口沒遮攔，今次把矛頭指向著名的民主黨黑人眾議員、眾議院監督委員會主席卡明斯（Elijah Cummings），指他應該集中力量處理其選區巴爾的摩市內「令人討厭的鼠患問題」。 特朗普早上在Twitter發佈一連串訊息，毫不客氣向卡明斯口誅筆伐。他說，卡明斯代表的巴爾的摩，充滿鼠患。根據美國人口統計局提供的資料，巴爾的摩選區的人口，黑人佔了超過一半。他又形容卡明斯是「欺凌者」，批評移民部門人員在美、墨邊界沿線對待非法移民的方法。 作為眾議院監督委員會主席，卡明斯負責對特朗普政府的政策進行一連串調查，包括...
2019-07-29
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大圍及時居飽覽山市景
沙田嶺路位於大圍半山地段之上，建有不少低密度住宅發展，私隱度甚高，今次精選坐落於此地段的及時居，市場正有一個罕有複式戶，面積逾2700方呎，全屋以素白主調裝潢，並擁有1300方呎花園，坐向正南，可遠眺...
2019-07-27
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美本周議息後或散水 港股料下試二萬八
美國本周減息幾無懸念，卻遇上本港政局動盪，港股投資氣氛或會轉差。證券界人士指出，市場正靜觀其變，為政治危機作相應部署，料成交將繼續淡靜，周中或會藉議息結果「散水」，恒指再下試本月低位的28000點水平...
2019-07-29
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德乙首輪開戰 比勒費爾德 弗爆必「聖」
比勒費爾德上季德乙季尾勢如破竹，最終以第七名衝線。該隊今夏延續強勢，在熱身賽展示出驚人火力，今晚聯賽首輪可望旗開得勝，主場擊退鋒線陷入兵荒的聖保利，主勝去馬！ （香港時間周二凌晨2:30開賽） 上季德乙，比勒費爾德季初要護級，但戰至最後三輪全取九分，期間入六球兼一球不失，最終以第七名衝線。該隊今夏熱身賽表現未有倒退，七場豪取五勝一和一負，期間共入二十球。上場友賽梅開二度領軍作客2:1擊敗地區聯賽隊伍華爾的中場施蒙艾蒙臣豪言︰「己隊近期表現出自信心，有助備戰新一季。」 聖保利「傷鋒」存憂 相反，聖保利熱身賽演出一般，五場只有兩勝一和兩負。禍不單行的是，該隊目前鋒線有軒...
2019-07-29
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Tough TG-6全天候微距
全天候防水DC買少見少，難得Olympus堅持每年均推出新型號，新一代Tough TG-6更加入多元化的微距拍攝功能，無論水底抑或陸上，都可以將景物距離接近至1cm。 文、圖：B1807查詢：Olym...
2019-07-29
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老公許志安由頭撐到尾 Sammi個唱落幕感觸痛哭
鄭秀文（Sammi）前晚喺狀態大勇下13場紅館演唱會大功告成，High到不得了的她在尾聲獻唱《我們都是這樣長大的》時，Sammi講到每人都有人生經歷，有感而發痛哭，眼淚大滴大滴流出來，幸而她很快拾心情...
2019-07-29
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慧眼看世界——轉工與移民
香港紛亂，社會再一次出現移民潮，令移民公司的生意興旺起來。想移民的港人一般都有以下原因，包括對特區政府管治失去信心，期望在海外尋找機會，追求更安穩的出路等。其實移民與否，都是一個人或一家人的決定。至於移民後是否一定較留在香港快樂，就要視乎個人的心態如何。 雖然很多人認為香港正在沉淪，可是每天仍有一百五十名持單程證的內地人開心移民香港。對內地人來說，香港是充滿希望和自由空氣的地方。當台灣人覺得台灣是「鬼島」時，香港人卻視之為移民熱門選擇。即使有能力移民美加或澳紐，又有幾多人可以在那裏盡展所長，沒有二等公民的感覺？相信不少想移民或已經移民的港人，內心未必想離開香港，只希望有第二...
2019-07-29
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馬場浮世繪——成全寶蟬聯英皇喬治錦標
英國雅士谷馬場於香港時間周六晚上，舉行了全球矚目的國際一級賽英皇喬治錦標，戰況是近年最扣人心弦的一屆。兩屆凱旋門大賽冠軍「成全寶」與當今全球最高分賽駒「晶瑩汪洋」，在最後四百米單打獨鬥，「成全寶」於最後一百米出頭，但「晶瑩汪洋」仍力拼不懈，過終點時，「成全寶」只是險勝了一馬頸位。「成全寶」亦成為繼Dahlia和「鄉村情郎」後，英國賽馬史上第三匹連贏兩屆英皇喬治錦標的賽駒。 練馬師高仕登賽後表示，「成全寶」是役排大外檔起步，對發揮構成一定影響，起步後不久便要走最外疊，令鞍上人戴圖理要把牠拖後，留守在比預期較後的位置，幸而馬兒仍是奮勇作戰，即使看似有點兒發力過早，但高仕登相信是...
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