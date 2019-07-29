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日人「土用丑日」改食仿鰻魚大受歡迎

2019-07-29 列印
　　上周六（二十七日）是日本吃鰻魚習俗的節日「土用丑日」，但是近年鰻魚苗捕獲數量顯著減少，導致鰻魚價格不菲。日本民眾覺得鰻魚價格高昂，各出奇招，用其他食品替代鰻魚，享受節日氛圍，同時亦令仿鰻魚的蒲燒食品大受歡迎。

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