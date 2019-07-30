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﻿梅根當《Vogue》客席編輯 顯「變革力量」

2019-07-30 列印
        英國哈里王子夫人梅根應邀擔任時尚雜誌《Vogue》英國版九月號的客席編輯，以「變革力量」（Forces for Change）為主題，獻給十五位無所畏懼的女性。

　　剛於五月誕下兒子阿奇的梅根，和《Vogue》英國版總編輯恩寧富（Edward Enninful）共花了七個月時間，為九月號的主題埋首工作。梅根希望藉由訪問全球各領域的代表人物，特別是勵行公益、關懷與幫助大眾的模範女性，用文字和讀者分享他們的人生故事。

　　梅根還會在這一期訪問美國前第一夫人米歇爾，刊登兩人的「坦誠對話」。梅根另外還訪問長年致力保育猩猩的古多爾（Jane Goodal）。
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