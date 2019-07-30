發生事故的是「吉爾羅伊大蒜美食節」（Gilroy Garlic Festival）的場地。這項活動在聖何塞市東南四十八公里外的吉爾羅伊鎮一個公園舉行，為期三天，周日已是最後一天，許多人入場。目擊者說，當地時間周日黃昏五時半左右，會場內突然傳來連串槍聲，許多人爭相逃跑。大批荷槍實彈的警員趕到，封鎖現場進行調查及搜捕疑兇，氣氛緊張。其後警察總長史密斯爾說，警員接報到場，不到一分鐘便發現疑犯，並把他擊斃。他說，當局繼續進行搜捕，以確定是否還有疑犯在逃。
加州大蒜節槍擊 至少三死12傷
發生事故的是「吉爾羅伊大蒜美食節」（Gilroy Garlic Festival）的場地。這項活動在聖何塞市東南四十八公里外的吉爾羅伊鎮一個公園舉行，為期三天，周日已是最後一天，許多人入場。目擊者說，當地時間周日黃昏五時半左右，會場內突然傳來連串槍聲，許多人爭相逃跑。大批荷槍實彈的警員趕到，封鎖現場進行調查及搜捕疑兇，氣氛緊張。其後警察總長史密斯爾說，警員接報到場，不到一分鐘便發現疑犯，並把他擊斃。他說，當局繼續進行搜捕，以確定是否還有疑犯在逃。
港澳辦：盡快恢復社會秩序 中央撐警執法遏暴力
特區政府由推動至暫緩《逃犯條例》修訂以來，連場示威觸發警民衝突，暴力場面愈來愈激烈。國務院新聞辦公室昨午罕見地在北京舉行新聞發佈會，發言人表明絕不容忍暴力橫行，形容「暴力就是暴力，違法就是違法」，並強...
2019-07-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
李鵬告別式拒公眾弔唁
中國前總理李鵬二十二日深夜去世，享年九十一歲，遺體告別儀式昨日上午在北京八寶山革命公墓大禮堂舉行。當其時八寶山戒備森嚴，儀式大約在十一點多結束，拒絕公眾弔唁，有排隊民眾不滿。 昨日早晨，八寶山革命公墓門口有眾多警察和便衣，有警察說，有訃告的才能進去，普通公衆要等活動結束後，先登記，再請治喪委員會經家屬同意後才能進入。八點二十分左右，靈車駛入公墓，之後多輛奧迪、紅旗轎車駛入公墓，車內可能是為李鵬送行的領導人。 大約十一時多，公墓鐵門關閉，等候的市民被告知，家屬表示，過了十一點十五分後，就算手持訃告也不能進入。有排隊民眾表示不滿與警察理論。 新華社報道，習近平、李克強、栗戰書、...
2019-07-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
梅根當《Vogue》客席編輯 顯「變革力量」
英國哈里王子夫人梅根應邀擔任時尚雜誌《Vogue》英國版九月號的客席編輯，以「變革力量」（Forces for Change）為主題，獻給十五位無所畏懼的女性。 剛於五月誕下兒子阿奇的梅根，和《Vogue》英國版總編輯恩寧富（Edward Enninful）共花了七個月時間，為九月號的主題埋首工作。梅根希望藉由訪問全球各領域的代表人物，特別是勵行公益、關懷與幫助大眾的模範女性，用文字和讀者分享他們的人生故事。 梅根還會在這一期訪問美國前第一夫人米歇爾，刊登兩人的「坦誠對話」。梅根另外還訪問長年致力保育猩猩的古多爾（Jane Goodal）。
2019-07-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
擁小學12校網 萃峯高曠大廳亮白雅致
位於活道的萃峯，該物業一向少有放盤，市場正放售一個單位，面積834方呎，戶主將單位改成2房1套，主人套房增設了衣帽間，而廳堂外連245方呎平台，享有向南開揚景觀。 萃峯由麗新集團發展，物業以單...
2019-07-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
投資者入市態度審慎 觀望議息貿談 杜指升28點
市場聚焦中美重啟貿易談判，以及於本港時間周四凌晨公佈的聯儲局議息結果，投資者入市態度審慎，美股三大指數個別發展，杜指早段曾升82點，報27275點；納指則曾跌82點，報8247點；標普500指數跌11...
2019-07-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
絕殺功臣次回再拼 燕豪芬必圖「利」
燕豪芬在歐聯第二圈外圍賽首回合，憑前鋒唐耶爾馬倫補時階段建功，主場3:2險勝巴素利。這位二十歲射手揚言今晚次回合繼續士哥，務求領軍反客為主，擊敗近期中門大開的巴素利光榮晉級，客勝無問題。（香港時間周三凌晨2:00開賽） 首回合主場出擊的燕豪芬戰至八十八分鐘仍落後1:2，不過球隊展示出打不死精神，完場前一分鐘由前鋒森姆林馬斯建功扳平。更峰迴路轉的是在補時階段，射手唐耶爾馬倫近門射入，助球隊3:2險勝對手先拔頭籌。雖然燕豪芬目前擁有一球領先優勢，但教練雲邦美明言今仗不會保守應戰︰「己隊不會滿意目前的賽果，次回合會繼續維持一貫的主攻風格。」 鋒線三子狀態佳 至於上仗攻入絕...
2019-07-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
印尼錫克河 華麗水上屋
印尼蘇門答臘（Sumatra）因與馬來西亞只隔着馬六甲海峽，兩地自古以來交往頻繁，也造就蘇門答臘存留濃厚的馬拉文化，並以廖內省（Riau）省會峇干巴魯（Pekanbaru）為甚，悠長的錫克河（Siak...
2019-07-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
億萬賭王千金貼地實錄 何超蓮爆猷啟囡囡
何超蓮貴為賭王何鴻燊千金，又被喻為城中「最索千金」，不過她向來唔似一般千金小姐高高在上，反而相當貼地。她講明滿身名牌打扮只限工作，努力搵錢維持麵店生意同慈善工作，因唔想問屋企攞；她又搞笑自爆好瞓得，更...
2019-07-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
社論——不要讓港墮暴力深淵
經歷逾一個月的示威衝突，局勢不單止未見緩和，反而暴力場面愈來愈激烈。前天示威者出動的武器，殺傷力更大，警方加強發射橡膠彈等和施放催淚彈驅散，度過了驚心動魄的一夜，亦令人擔心情勢惡化下去，可能會釀成悲劇，甚至殃及平民。社會各界必須盡最大努力，防止暴力示威升級，不要讓香港陷入更大的危機之中。 前天示威者與防暴警員在西環和上環混戰近五小時，場面觸目驚心，有示威者從天橋拋擲路牌，墮下砸毀交通燈，差點擊中下面的警員。從媒體拍到的照片，示威者動用的自製武器也更多樣化，包括自製長矛、弓箭、彈叉、汽油彈，甚至有不知名液體的玻璃樽，又有人放火燒路邊雜物；警隊方面亦增加使用催淚煙和橡膠彈等應對...
2019-07-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
馬場浮世繪——紀禮澤解釋美麗傳承無加分
馬會昨午公布，現役一千二百零五匹馬的最新評分，上季八戰全勝而刷新單季贏馬最多紀錄的馬王「美麗傳承」，評一百三十七分續是全港最高分馬，目前評分比上季初高出十一分之多。剛季最佳長途馬「時時精綵」則評一二九分排第二，至於過去兩季未嘗一勝的蔡廄「勁皇子」則評十九分，成為全港最低分馬。 跟過去幾季相若，所有馬匹的新評分都是按其上季尾的成績及整體表現，加上年齡和健康情況等因素，從而調整出來。今次總評分表中，獲大幅減分的馬匹數目較去年少，獲減四分者由去年九匹減至四匹，減五分者則由去年十五匹減至五匹，而減六分者更只有「笑逐顏開」一駒。 首席評磅員紀禮澤解釋：「其實我們在馬季進行期間，已曾對...
2019-07-30
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6