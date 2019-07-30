加州大蒜節槍擊 至少三死12傷

加州北部聖何塞市附近周日舉行一年一度的美食節期間發生嚴重槍擊案，有槍手據報在場亂槍掃射，造成至少三人死亡，十二人受傷，部份人傷勢嚴重。槍手行兇後遭趕到現場警員開槍擊斃，警方暫時未確定疑兇施襲的動機。美國總統特朗普一度在Twitter發佈訊息，寫道「小心，注重安全！」



發生事故的是「吉爾羅伊大蒜美食節」（Gilroy Garlic Festival）的場地。這項活動在聖何塞市東南四十八公里外的吉爾羅伊鎮一個公園舉行，為期三天，周日已是最後一天，許多人入場。目擊者說，當地時間周日黃昏五時半左右，會場內突然傳來連串槍聲，許多人爭相逃跑。大批荷槍實彈的警員趕到，封鎖現場進行調查及搜捕疑兇，氣氛緊張。其後警察總長史密斯爾說，警員接報到場，不到一分鐘便發現疑犯，並把他擊斃。他說，當局繼續進行搜捕，以確定是否還有疑犯在逃。



