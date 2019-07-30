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「老鼠論」遭炮轟 特朗普斥民主黨打種族牌

2019-07-30 列印
　　美國民主黨非洲裔眾議員卡明斯早前批評美國總統特朗普的移民政策，特朗普反駁，卡明斯代表的巴爾的摩市，鼠患嚴重。

  民主黨眾議院議長波洛西則批評特朗普的言論是種族攻擊。但特朗普繼續於社交網站發文，稱卡明斯沒有為巴爾的摩做好份內事，又指責民主黨人士經常打「種族牌」。



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