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血洗加州美食節槍手 行兇前留言白人至上

2019-07-31 列印
　　美國加州警方繼續調查「吉爾羅伊大蒜美食節」會場發生、釀成三死十二人受傷的槍擊案，調查人員發現被警員擊斃的十九歲白人青年槍手萊根（Santino William Legan），在行兇之前曾在社交網站Instagram上發佈懷疑含有白人至上主義的留言。

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