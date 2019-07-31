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東京奧運紀念幣票選風神雷神圖案雀屏中選

2019-07-31 列印
　　日本為配合明年舉行的東京奧運及殘奧，將推出三十七款紀念硬幣。其中首度開放予民眾投票的五百日圓紀念硬幣的設計圖案，由國寶級畫作「風神雷神圖屏風」脫穎而出，預計將在明年七月正式發行。

　　民眾透過Twitter等途徑，從三件候選作品進行票選，合共有六萬六千多人投票；其中，江戶時代畫家俵屋宗達所繪國寶畫作「風神雷神圖屏風」，得到最多的二萬八千七百多票，雀屏中選。

　　另外兩件候選作品，分別是舊國立競技場及新國立競技場外觀搭配東京風景的設計，都得到二萬一千多票；而靜岡縣及山梨縣眺望富士山的設計，亦得到一萬六千四百多票。





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