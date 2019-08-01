  • 2019年8月1日 星期四
  • 26º
  • 96%
熱門： 解放軍連儂牆韋帕罷工鄭若驊

日報新聞 > 國際

新加坡大學 試行無人駕駛小巴

2019-08-01 列印
　　新加坡從法國引入一輛全自動無人駕駛小型電動巴士，周二起在新加坡國立大學校園內試行免費載客，以評估這類小型巴士提供正式載客服務的可行性。NUSmart Shuttle小巴會在每周一至周五的上午十時二十分至十一時二十分，以及下午二時二十分至三時二十分，分別免費載客一小時，每隔二十分鐘開出一班，每次最多可載客十二人。小巴行駛最高時速為每小時二十五公里，但試行期間將以每小時五至十六公里的速度行駛。小巴會在校園內四個車站停靠，路線全長約一點六公里。

　　這輛自動駕駛電動小巴目前不具備在大雨時正常工作的性能，因此遇到下雨時會暫停載客。負責運營這輛小巴的新加坡康福德高公司表示，技術團隊會提升系統，預計日後可以做到「風雨無阻」。



想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd