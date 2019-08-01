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巴國記者洪水中報新聞 只露出頭和咪高風

2019-08-01 列印
　　近日來巴基斯坦出現連日暴雨，造成嚴重水浸。據巴基斯坦國家新聞台《GTV NEWS》片段可見有前線記者為了顯示水災的嚴重性，竟在電視新聞中整個人泡在水裏，只露出頭和咪高風來做報道。該影片引起網絡熱話，有網民對這名記者的人生安全表示擔心。

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