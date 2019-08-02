﻿金正恩﻿﻿視察導彈試射 ﻿

北韓朝中社昨日（一日）早上報道，最高領導人金正恩周三親自指導，首次試射一種「新型大口徑火箭炮射彈」。金正恩表示，武器對於那些甘願成為目標的敵對勢力來說，是無法逃避的痛苦。此外，南韓聯合參謀本部昨日表示，一名北韓軍人凌晨越過南北韓分界線，並表明歸順南韓。



官方朝中社報道，這次試射確認了該套系統的戰鬥能力。金正恩表示，對那些甘願成為這種武器的目標的敵對勢力來說，那是無法逃避的痛苦。朝中社又表示，這種新的火箭系統將會「在地面軍事行動中擔當一個主要角色」。



美指不違反承諾



南韓聯合參謀本部較早時證實，北韓於周三清晨五時零六分和五時二十七分在東海岸元山市葛麻地區，各發射一枚短程彈道飛彈。兩枚飛彈飛行了二百五十公里，墜落東海。這是北韓在短短一周內，第二次試射短程導彈。有分析認為，北韓最近進行一連串導彈試射，是要抗議南韓和美國將要進行的聯合軍演。但美國國防部表示，現階段無計劃改變即將與南韓展開的聯合軍演。



美國安全顧問博爾頓昨日接受訪問時表示，北韓最近連串的導彈試射，不涉及洲際導彈，因此金正恩沒有違反早前與特朗普會面時有關的承諾。至於何時重啟美朝會談，商討半島無核化，博爾頓指，金正恩在六月三十日已承諾準備，美方正等待有關消息。



北韓兵越境疑變節



此外，南韓聯合參謀本部昨日表示，通過監視設施，發現在軍事分界線以南的臨津江江面上，有不明物體朝向南方移動，經調查後證實為一名北韓男性軍人，正了解他南下經過和歸順南韓的動機。



南韓當局未有透露這名軍人的級別，目前北韓軍方未有異常動向。



