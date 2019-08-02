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美餐廳推草蜢薄餅

2019-08-02 列印
　　不少國家近年流行製作昆蟲食品，款式更是層出不窮，並希望以此作為人類未來攝取蛋白質的來源之一。美國內華達州一家餐廳周二（七月三十日）便在facebook宣佈，將會以草蜢作為配料，推出「峽谷跳蟲」薄餅，並形容這款食品是只為最勇敢和大膽的客人而設。

　　這款薄餅由西班牙辣肉腸、山羊乳酪、焦糖洋蔥、芝麻菜和蒜烤草蜢烤製而成，店主皮耶（Evel Pie）表示其味道極佳。

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