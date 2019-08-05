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﻿雍正時期瓷碗 189萬元成交 英國薩默塞特郡巴斯日前舉行一場拍賣會，一個來自中國清朝雍正時期的藍白瓷碗，以二十萬英鎊（一百八十九萬三千港元）成交。據悉買家是一名中國人。這個瓷碗在一七二二年至一七三五年的雍正時期製作，外觀精美，在石榴、柿子和桃子的果枝之間，雕刻了蓮花、牡丹和錦葵的花朵，優雅非凡。

2019-08-05 列印
　　拍賣行Ivan Street說，瓷碗的賣家並不知道這是中國的珍品，早前因為搬家，才把它從存放多年的客廳抽屜內拿下來，並請拍賣行估值。拍賣行認為是中國瓷器精品，原先估值二萬至三萬英鎊（十八萬九千三百至二十八萬四千港元）。到拍賣時，底價為五萬英鎊（四十七萬三千港元），但反應熱烈，多名買家爭相透過電話出價競投，結果以二十萬英鎊成交，買家是一名中國人。
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