  • 2019年8月5日 星期一
  • 31º
  • 70%
熱門： 8.5三罷港鐵女示威者走光林鄭月娥

日報新聞 > 國際

﻿美調查：28%外賣員曾「偷食」

2019-08-05 列印
　　食物外賣服務現在全球各地都十分流行，但美國食品公司（US Foods）一項調查發現，百分之二十八的外賣員承認，曾偷食顧客的食物；百分之八十五的消費者表示，希望用密封標籤包裝食品，防止外賣員在半路上「偷食」。美國食品公司在五月進行為期三天的全國性調查，訪問包括UberEats、Grubhub、DoorDash、Postmate等食物外賣服務的四百九十七名外賣員，其中有百分之五十四稱聞到客人點的食物的香味，會有先品嘗一下的想法，而真正落手偷食的有百分之二十八。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd