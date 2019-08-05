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一艘外國運油輪 又被伊朗扣押

2019-08-05 列印
　　波斯灣局勢持續升溫。伊朗革命衞隊指揮官昨日（四日）表示，海軍部隊在波斯灣扣押了一艘向阿拉伯國家走私汽油的外國運油輪，船上載有七十萬升汽油，七名不同國籍的船員亦被扣留。這也是伊朗近期與西方衝突後，扣押的第三艘油輪。目前未指遭扣押的油輪名稱、船籍與目的地。

　　伊朗與英國上月 （七月） 互相扣押對方一艘運油輪，引發兩國關係緊張，英國稱伊方船隻涉嫌違反歐盟對敍利亞的制裁，伊朗則稱英方船隻違反國際海事條例。

　　英國七月四日在海外屬地直布羅陀扣押伊朗運油輪「格雷斯1號」（Grace 1），指其違反歐盟制裁措施，運送燃油至敍利亞。伊朗多次要求放行無果，威脅將以拘押船隻作為回應。之後七月十九日，伊朗扣押英國運油輪史丹納帝國號（Stena Impero）；另一艘由英國運營的油輪「梅斯達爾號」（Mesdar）雖在同日被伊朗扣押，但之後獲釋。

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