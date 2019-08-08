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﻿金正恩﻿﻿親自指導發射新導彈﻿

2019-08-08 列印
　　北韓最近十三日內共四次發射新型火箭炮和近程彈道導彈。北韓官媒《勞動新聞》昨日（七日）報道，周三（六日）朝鮮領袖金正恩親自指導發射新型戰術導彈，目的是警告南韓與美國近日進行聯合軍演。美國國家安全顧問博爾頓相信，北韓此舉是要測試導彈能否投入運作。

　　《勞動新聞》報道指，金正恩當日在西部作戰飛機場親自指導發射新型戰術導彈，並指向美韓聯合軍演發出恰如其分的警告。

  報道又指，若然南韓不斷引進尖端攻擊性武器，半島無法消除戰爭風險，南北韓雙方互不信任和敵對關係也將進一步加劇，並只會使雙邊關係走向更危險的境地，結果只會是南韓自取滅亡。此外，報道又批評南韓表裏不一，表面談「改善關係」與「和平」，背後卻熱衷增強軍事力量。

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