﻿巴塞隆拿市議會重申 容許女泳客袒胸露乳

西班牙巴塞隆拿市政府和市議會明確表示，女泳客使用市政府管理的公眾泳池時，在泳池範圍內袒胸露乳是容許的。女士們可以與男士看齊，以無上裝姿態暢泳，那是她們的合法權利。



當局接到有市民投訴，指有女泳客裸胸進入一些公眾泳池時，遭受歧視。當地壓力團體因此向投訴，要求調查公眾泳池在這方面規管不一的情況。市議會調查後發現，確實有部份泳池對女泳客的衣著和裝束實施限制。市議會發言人表示，其實現時沒有明文規定使用市政府公眾泳池的泳客，必須穿甚麼泳裝和衣服。當局禁止任何人以裝束為理由，而作出性別歧視的行為。之後市議會亦向公眾泳池發出報告，提醒他們要保障性別平等，不能不合理阻止女泳客不着上裝。