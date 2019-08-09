﻿俄17歲少女防暴警前坐讀憲法﻿ 宣揚和平示威及選舉權

十七歲的俄羅斯少女奧爾加·米希克（Olga Misik）身穿避彈衣，坐在地上，在全副武裝的警察面前誦讀俄羅斯憲法。這張照片近日成為網絡熱話，讓奧爾加成為俄羅斯民主運動的象徵。



為反對俄羅斯當局禁止反對派人士參加今年九月的莫斯科市議會選舉，莫斯科七月二十七日舉行了一場沒得到批准的示威，成千上萬市民參加，奧爾加是其中之一。而在集會前夕，已有數名知名反對派領袖被捕。



奧爾加接受訪問時表示，遊行的當時，在配有盾牌、警棍及頭盔的防暴警察面前，她盤腿坐下，拿出一本俄羅斯一九九三年憲法誦讀。她指自己讀了四個章節，分別涉及和平示威、選舉、以及言論自由的權利，還有人民意志與權力是國家最重要的事物。她指，誦讀完畢後便離開現場，但在前往地鐵站的路上被捕。



在七月二十七日的示威活動之後，莫斯科接連發生多次反政府示威，共有一千多人被捕。奧爾加在過去三個月已被拘捕四次，但她表示自己每次都在進行和平示威。奧爾加表示，拘捕期間警方沒有虐待她，但當她感到不適時，拒絕讓她就醫。之後她被釋放，並可能面臨兩萬盧布（二千三百九十港元）罰款。



奧爾加指俄羅斯現在愈發遠離憲法，且形勢極不穩定，同時當局明顯懼怕需用不同地區的武裝力量鎮壓和平示威者。但她認為，民心已明顯開始發生改變。



奧爾加稱自身不懼怕坦率帶來的政治後果，但她擔心會牽連家庭。她指已有社會服務人員找上門，與其父母討論她參與示威的問題。奧爾加說，父母雖有些緊張，但不會阻止她繼續參加示威集會。



因為現在的俄羅斯年輕女性普遍政治冷感，奧爾加認為自己是個例外。她希望今年九月到莫斯科國立大學專攻新聞，以便將來「記錄與見證祖國的政治版圖」。



