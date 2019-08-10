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經典封面照拍攝50周年 披頭四迷艾比路重演過斑馬線

2019-08-10 列印
　　周四是英國前披頭四（The Beatles）樂隊經典專輯《艾比路》（Abbey Road）封面照拍攝五十周年。數百樂迷齊集拍攝地點倫敦艾比路朝聖，並重演披頭四橫過斑馬線的場面，現場氣氛熱鬧。

　　披頭四樂隊被廣泛承認為史上最偉大、最有影響力的搖滾樂團之一，在六十年非常著名。此次活動是由於經典專輯《艾比路》（Abbey Road）封面照拍攝五十周年而引起的。封面照是於一九六九年八月八日上午約十一時三十五分，由蘇格蘭攝影師麥米倫（Iain MacMillan）操刀拍攝。麥米倫拍下披頭四的四名成員走過艾比路錄音室前斑馬線的照片，被放在最後專輯《艾比路》的封面上，風靡全球，令粉絲印象深刻。

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