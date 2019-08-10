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素樸日女憑努力 變身火辣Cosplayer

2019-08-10 列印
　　日本九州的Cosplayer「SaLA」由於身材火辣樣貌可愛吸引眾多粉絲，早前她分享自己過去的相片，由於和如今的模樣判若兩人，引起廣大網民震驚，有質疑指她整容。

　　SaLA指，公開照片是為了鼓勵有因長得不漂亮而被欺凌的人，只要積極面對一切都會變更好。

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