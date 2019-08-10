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FBI前局長入稟 控被無理解僱

2019-08-10 列印
　　經常公開批評美國總統特朗普、去年初被革職的聯邦調查局前任副局長麥凱布（Andrew McCabe），本周四採取法律行動控告聯邦調查局及司法部無理解僱。這是七天內的第二宗聯調局前任官員提出此類訴訟的個案。

　　麥凱布提交上法院的訴狀，指聯調局把他革職，是特朗普消滅反對聲音及剷除對他不忠心的人的部份計劃。去年初麥凱布被革職時，當局提出的理由是他在機密資料外洩的事情上，誤導調查人員，但麥凱布稱，真正的理由是「他拒絕向一個人效忠」。

　　訴狀指，特朗普要求原訴人（麥凱布）個人效忠。當原訴人拒絕時，他便作出報復。又點名指克里斯托弗‧雷、塞申斯和其他人充當特朗普的私人執行人，為特朗普的非法念頭服務。聯調局和司法部發言人均拒絕評論。有消息指，特朗普其實早前一六年當選前，已經把麥凱布列為攻擊對象。

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