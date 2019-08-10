泰流亡前首相英祿 傳獲塞爾維亞護照

老友Veii打電話來問有沒興趣看電影《小Q》的優先場，反正近來心情鬱悶，便去了太古城Movie Movie戲院。《小Q》是香港人拍的導盲犬故事，故事的原作是日本小說《再見了可魯》，十幾年前被改編成日本電影《導盲犬小Q》，現在這個是香港版，在劇本上多了自己的創作。 故事從小狗小Q出生說起，到牠成長、受訓，後來跟任達華飾演的中年盲人配對，相依為命。電影拍得細膩感人，一個盲人一隻導盲犬，從排斥到融合，到依依不捨，到生離死別。 導盲犬的溫情，融化了人與狗之間的隔閡，消除了主人因失去視力而生的怨憤，重新體悟了世間有情。這種人生轉變，源自一隻小狗帶來的溫情，說起來很神奇，但人性中許多溫...

2019-08-10