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泰流亡前首相英祿 傳獲塞爾維亞護照

2019-08-10 列印
　　流亡海外的泰國前首相英祿據報已獲得塞爾維亞公民身份，將可憑藉塞爾維亞的護照，毋須簽證前往一百多個國家，包括大部份歐盟國家。

　　塞爾維亞國家通訊社周四報道，塞爾維亞政府給予英祿公民身份，指「因為這符合塞爾維亞的利益」。塞爾維亞官員沒有對這項決定表明原因。

　　英祿是泰國另一位前首相他信的妹妹。她於二○一七年八月逃離泰國，隨後泰國法庭於當年九月以「大米瀆職案」為名，缺席判處她五年監禁，但英祿對該指控予以否認，斥責是軍政府政治逼害。

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