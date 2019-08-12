擁160萬Ig粉絲 虛擬超模爆紅身價九億

現時時尚界最火紅的超模是誰？就是電腦虛擬人物蘇澤（Miquela Sousa），她是模特兒也是音樂人，她更獲《時代》雜誌選為網上二十五位最具影響力人物之一，現時蘇澤於Instagram（Ig）已擁有一百六十萬粉絲，人氣爆燈！估計其個人價值九億三千八百萬港元。



蘇澤平常會分享自己的造型照、與朋友的生活照，由發貼中得知她不止是百搭的穿衣花瓶，也會在Instagram上分享看法，更會針對時事回應，與真人沒甚麼不同。她甚至「大方」坦白，自己並非「人類」，不過，也擁有屬於自己的個性，讓追蹤者們對她好奇不已。



蘇澤是由矽谷人工智能科技公司Brud所創造的「虛擬人物」，由包括設計師、軟件工程師的十二人團隊打造，以擬真的豐富主題，打造生動的個人形象。她被塑造成來自洛杉磯的十九歲少女，總是跟上最新趨勢的時髦穿搭，齊瀏海、雀斑與雙包包頭的造型，吸引全球追蹤者關注。



