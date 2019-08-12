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東奧擬設「擁擠收費」紓緩交通

2019-08-12 列印
　　東京奧運及殘奧將於明年舉行。日本政府及奧委會就將面臨的交通擠塞，提出紓緩計劃。預期於明年七月至九月期間，東京的高速公路將據時段設定不同的過路費，即會收額外的「擁擠收費」，以紓緩交通。

　　日本共同社報道，政府與奧委會考慮比賽日程後，商討於明年七月二十日至八月十日、八月二十五日至九月六日兩段時間，共三十五天實施收費措施。私家車在比賽時間的上午六時至晚上十時，在常規過路費外加收一千日圓，額外過路費不適用於公共交通工具、貨車和殘疾人士等相關車輛。

　　方案有待政府等機構最快在本月底開會才能敲定細節，同時將諮詢公眾意見，希望在年內獲得相關的四個縣議會批准。

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