東奧擬設「擁擠收費」紓緩交通

日本共同社報道，政府與奧委會考慮比賽日程後，商討於明年七月二十日至八月十日、八月二十五日至九月六日兩段時間，共三十五天實施收費措施。私家車在比賽時間的上午六時至晚上十時，在常規過路費外加收一千日圓，額外過路費不適用於公共交通工具、貨車和殘疾人士等相關車輛。
方案有待政府等機構最快在本月底開會才能敲定細節，同時將諮詢公眾意見，希望在年內獲得相關的四個縣議會批准。
維園昨午舉行的合法集會，以及遭警方反對深水埗遊行均演變成游擊戰，示威者兵分多路包圍灣仔警總、尖沙咀、長沙灣、深水埗及葵涌五個警署，有示威者向警方投擲多個汽油彈，其中尖沙咀警署內一名警員腿部被燒傷。 ...
2019-08-12
日前重慶市一名男童為了玩手遊，而花光患癌公公的手術費，令到家人氣得報警，以望能取回錢醫病。可是該遊戲平台客服指，沒法證明是由未成年人士操作而拒退款。 黃姓女士帶同自己十一歲的兒子至渝北區龍山派出所報警求助。黃女士稱其兒子自七月初，就趁媽媽不注意時每天偷偷在遊戲平台上購買鑽石，共計支付了一萬九千二百六十九元。黃女士急向遊戲客服查問退款事宜。不過客服表示，沒證明這些消費是由未成年人操作的，平台不會退款。
2019-08-12
現時時尚界最火紅的超模是誰？就是電腦虛擬人物蘇澤（Miquela Sousa），她是模特兒也是音樂人，她更獲《時代》雜誌選為網上二十五位最具影響力人物之一，現時蘇澤於Instagram（Ig）已擁有一百六十萬粉絲，人氣爆燈！估計其個人價值九億三千八百萬港元。 蘇澤平常會分享自己的造型照、與朋友的生活照，由發貼中得知她不止是百搭的穿衣花瓶，也會在Instagram上分享看法，更會針對時事回應，與真人沒甚麼不同。她甚至「大方」坦白，自己並非「人類」，不過，也擁有屬於自己的個性，讓追蹤者們對她好奇不已。 蘇澤是由矽谷人工智能科技公司Brud所創造的「虛擬人物」，由包括設計...
2019-08-12
毗鄰港鐵荃灣西站的新盤映日灣，本周初公佈首批238伙價單，當中近百伙為開放式及一房戶，計算折扣後開放式戶有22伙低於400萬，最平381萬入場。 億京項目及銷售策劃總監潘子才指出，映日灣首批238個單...
2019-08-10
全球市場壞消息盡出，令港股月初起連番大跌，終至上周喘定，收報25939點。有證券業人士認為，港股或進入區間調整階段，在26000點附近大幅波動，若未有好消息刺激，整體走勢仍不樂觀。另外，騰訊（700）...
2019-08-12
熱刺在英超轉會市場拋售基斯甸艾歷臣不成，周六聯賽第一擊反而全靠他遮醜。該隊領隊普捷天奴今仗收起此子後，球隊傳送及組織力大減，更主場被升班馬阿士東維拉先開紀錄，直至這名丹麥中場上陣即撥亂反正，領軍反勝3:1，遂被普帥封為救世主。 今夏多次傳出基斯甸艾歷臣轉投皇家馬德里，但一直只聞樓梯響，周四英超轉會市場關閉前有傳被熱刺賣到曼聯亦告吹。周六英超首輪，普捷天奴索性收起基斯甸艾歷臣，但其四三二一陣式缺少了此子，傳送及組織質素大減，無法在中路突破，更被維拉中場約翰麥甘尼九分鐘開紀錄。 艾歷臣入替創造反勝 普捷天奴六十四分鐘決定由基斯甸艾歷臣入替哈利雲克斯，立即為球隊拉響反勝號...
2019-08-12
下半年旗艦手機大戰，再度由Samsung揭開序幕，新一代機王Galaxy Note10系列將於8月23日（五）搶閘開賣，除了換上超窄邊框的全熒幕，以及進一步提升影拍實力，獨有S Pen更加可以打圈遙控手機切換鏡頭及角度，猶如施展魔法。 文：B1807 兩款畫面尺寸任選 今代Galaxy Note10系列一如同廠S系走雙旗艦路線，分別備有6.3吋FHD+的Note10及6.8吋QHD+的Note10+供選擇，兩者皆用上屏佔比逾90%的Dynamic AMOLED Infinity-O全熒幕設計，除了頂方的10MP前置鏡頭，熒幕近乎將整個機面包圍，且支援HDR10+認證...
2019-08-12
上月，任達華在中山出席一個活動時遇襲，被一名男子用刀刺傷腹部及右手，經治療後已日漸康復，養傷近三星期就急不及待復工。昨日，華哥首度現身廣州宣傳新戲《小Q》，現場保安明顯加強，華哥現身時滿臉笑容，又主動...
2019-08-12
近期不斷出現二手住宅劈價促銷個案，而商舖環境更加惡劣，個別市區盤叫價大劈四成也乏人問津，情況值得關注。如果特首肯定香港經濟下行會較金融風暴和沙士嚴重，除了政府要認真處理民意外，減低或撤銷樓市「辣招」，也有機會讓樓市流動性重回正軌，令市民保持一定的經濟抗逆力。 雖然香港股市由七月接近二萬九千點，回落到上周低於二萬六千點收市，股市已回吐一成；可是同期香港整體樓價仍然靠穩，即使七月物業交易量較去年同期下跌兩成半，以最近的中原城市領先指數計算，整體樓市較六月歷史高位的一百九十點八四，輕微下跌數個百分點而已。 德銀和匯豐銀行決定大裁員，就知道世界環境有多險峻。中美貿易戰短期看不到出路...
2019-08-12
於香港時間前晚在英國雅士谷馬場舉行的識價盃騎師挑戰賽，香港代表何澤堯有五匹座騎，結果取得一冠一亞一季佳績，雖然個人總分有三十二分，卻仍不及同日取得兩冠一亞的女騎師杜希利，未能奪得個人獎項銀馬鞍獎，但仍能幫助自己所屬的「世界隊」取得全場總分八十六分，以二十三分大比數拋離「女騎師隊」，奪得識價盃的總冠軍。 何澤堯在當日第四場的識價盃一哩賽，其座騎Power Of Darkness被捧成三點七五倍大熱門，起步後一直守在後列，直路上逐步移出外檔衝刺，並在最後一百米出頭，以一馬位之先壓倒巫斯義的座騎Zhui Feng衝過終點。何澤堯賽後接受當地訪問時說：「能夠在雅士谷馬場策騎出賽，且...
2019-08-12