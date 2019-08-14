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合中國人口味 深圳下月推首款人造肉

2019-08-14 列印
　　素食主義近年來在各地愈來愈多支持者，繼早前有美國科學家研究「人造肉」之後，深圳將在下月推出中式首款人造肉，生產商指，價格比真肉便宜，又指正製作合乎中國人口味的人造肉，而且更有公司，預計九月會生產內地首款人造肉漢堡，每個售價二十八元人民幣。

　　深圳人造肉品牌Starfield，於深圳有一家素食的餐廳。Starfield品牌負責人指：「現時餐廳已根據第一代的植物肉做整個菜單的調整，九月份就會大幅度使用人造肉」

　　Starfield品牌指，人造肉中的肉味主要利用去除物蛋白內的草腥味，再加入植物以產生肉味的份子，口感方面則只利用機器擠壓而成，這亦是他們比美國人造肉差的地方。又指，現在國內素肉生產加設備，做出來的蛋白都是絲狀的，但美國Impossible foods和Beyond Meat做出來的顆粒狀的，這讓他們的產品更加像肉。　　

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