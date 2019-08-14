合中國人口味 深圳下月推首款人造肉

深圳人造肉品牌Starfield，於深圳有一家素食的餐廳。Starfield品牌負責人指：「現時餐廳已根據第一代的植物肉做整個菜單的調整，九月份就會大幅度使用人造肉」
Starfield品牌指，人造肉中的肉味主要利用去除物蛋白內的草腥味，再加入植物以產生肉味的份子，口感方面則只利用機器擠壓而成，這亦是他們比美國人造肉差的地方。又指，現在國內素肉生產加設備，做出來的蛋白都是絲狀的，但美國Impossible foods和Beyond Meat做出來的顆粒狀的，這讓他們的產品更加像肉。
數千名反修例示威者連續第五日在機場集會，他們堵塞一、二號客運大樓的離境大堂禁區入口，大批旅客不能登機，怨聲載道，部份人與示威者爆發推撞。亦有示威者懷疑人群中一名男子是內地執法人員，阻止他離去，警方昨晚...
2019-08-14
面對大型災難，不同人有不同反應。颱風「利奇馬」近日來橫掃多地，上周六有人目睹皮划艇世界冠軍許亞萍帶同救援隊幫助三十多位災民轉移，獲網民大讚。而同時亦有一名南京網友對因「利奇馬」受災的浙江台州及當地民眾進行謾罵和侮辱，因涉嫌尋釁滋事罪被警方刑事拘留。 皮划艇世界冠軍許亞萍由上周六（十日）開始，帶同救援隊及救援設備，志願趕往浙江臨海。成功搶救並轉移了三十多位受災民眾，一直持續到翌日下午。而許亞萍受採訪時回應，有技能的人就該衝在前面。因而感動了很多網民，網友紛紛誇獎：「這比賽場上奪冠還要偉大。許亞萍的一句話讓人們明白。她們才是真正的英雄，國家需要時，她們可以在賽場上奪冠；人民需要...
2019-08-14
阿根廷周日舉行的總統選舉預選結果出人意表，現任總統馬克里（Mauricio Macri）的支持率竟然遠低於反對黨候選人費爾南德斯（Alberto Fernandez），消息公佈後，阿根廷金融市場急劇波動，阿根廷披索兌美元匯價暴跌近兩成，布宜諾斯艾利斯股市狂瀉近四成。 預選完成大部份點票後，顯示費爾南德斯獲得百分之四十七選票支持，大幅拋離現任總統馬克里的百分之三十二，兩者相距十五個百分點。結果一公佈，金融市場隨即陷入恐慌。阿根廷披索匯價跌至五十七點三兌一美元，比上周五收市時暴跌了百分之十八點七六。布宜諾斯艾利斯股市Merval指數也狂瀉百分之三十八。在紐約證交所，阿根廷債券急...
2019-08-14
位於尖沙嘴廣東道的港景峯，毗鄰柯士甸站及高鐵西九龍站，快速前往內地多個城市。以下為大家介紹的放盤，實用面積526方呎，單位開則四正，設有2房間隔，景觀不俗，廳房均可外望市景及部分維港海景。 港...
2019-08-14
中美貿易戰有緩和跡象，美股杜指早段大升超過400點。受到美股向好影響，夜期中段亦突然抽升，一度升約614點，較恒指高水約544點。人民幣離岸價亦大幅抽升，美元兌人民幣一度由隔晚的7.1水平，急速回落至...
2019-08-14
去季歐聯冠軍利物浦今晚歐洲超級盃於土耳其伊斯坦堡中立場，鬥上季歐霸盟主車路士。前者英超首輪即主場大勝，更喜迎沙迪奧文尼正式回歸重組三叉戟，相反藍獅聯賽首仗慘吞曼聯四蛋，今仗碰上實力更強的紅軍，恐怕下場只會更慘淡，利物浦主勝穩開。（Now643、有線616、656、無線myTV Super303台周四凌晨3:00直播） 文尼因今夏代表塞內加爾出戰非洲國家盃，上周三才正式會合利物浦大軍操練。不過，此子立即於上周五英超開鑼戰作東4:1炒金絲雀後備上陣，還錄得一次成功過人，今仗勢跟羅拔圖法明奴及穆罕默德沙拿重組三叉戟，領隊高普喜言：「文尼狀態十分好，已可踢足全場。」去季紅軍...
2019-08-14
第二屆《不貧窮藝術節》即將開鑼，羅列二十多項藝術活動，範疇涵蓋劇場、多媒體藝術、展覽、音樂演出、面具默劇、講座等等，多個海外及本地年輕藝術單位參與其中，探討家、身份和創作等議題。文：Nancy部份圖片...
2019-08-14
容祖兒《PRETTY CRAZY》紅館演唱會進入第8場，本來前晚（12日）是休息日，但因為頭場撞正「三罷」及舞台機件故障，祖兒遂放棄休息日作為補場。前晚Encore有9成9觀眾，亦吸引到影帝張家輝來撐...
2019-08-14
反修例示威者連續五日在機場集會，昨天多了年輕人加入，他們強佔離境大堂，以身體和行李車堵塞通道，阻止乘客登機，釀成多次推撞和對罵，怨聲載道。機場運作亦連續第二日被癱瘓，多班航班取消。有示威者聲稱要爭取自由人權，但他們的行為卻剝奪了市民和旅客使用機場的自由和權利，在在顯示，集會並不理性，必須停止。 香港機場是世界上最繁忙的機場之一，也是市民和外國旅客進出香港的重要門戶。正值暑假，許多市民本計劃好一家大細到外地旅行探親，或往外地公幹，而不少青少年也在這段時間到其他國家上學，但由於示威集會阻礙登機，以致航班停飛，令他們不能成行，除了大失預算，損失金錢，也打亂了行程，相當徬徨。過去兩...
2019-08-14
各大報章於暑期均會列出一堆銀行馬，意指來季可以長追，有如銀行提款一樣。筆者年少時會詳細閱讀，作為新季投注參考，但時至今日這個概念或許有點過時。 回顧上季取得四捷以上賽駒，部份如「勝得精彩」及「美麗滿載」等於季中方開上戰線；「美麗傳承」及「時時精綵」等長期熱門無甚投注價值；餘駒中以「幸運神駒」、「烽煙四喜」、「好好瑪」及「文武傳奇」相對較有分頭，奈何要於季前品題成為銀行馬亦似乎欠缺說服力，換句說話暑期銀行馬參考價值實在不高。 現時賽事形勢緊湊，負磅及檔位稍有偏差足以影響勝算，要盲目長追一匹馬實屬不智，或許賭馬也應該Be Water，隨各場不同形勢作彈性處理方為上策。 燈神
2019-08-14