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斯洛文尼亞酒店重建 發現冷戰時密室

2019-08-14 列印
　　東歐斯洛文尼亞一間酒店重建時發現一間共產統治時期使用的間諜密室，最近密室公開予公眾參觀成新旅遊點。

　　密室的竊聽設備等一應俱全，完全無窗，只是靠微弱的電燈照明，加上古舊的通訊設備，及殘舊的地圖進行操作。這個「秘密基地」竟然建在斯洛文尼亞一間人來人往的四星級酒店內，酒店於前南斯拉夫時代已開始經營，位處接連東西歐一個戰略重要位置，加上當地擁有世界上其中一個最長和最大的溶洞，故吸引不少外國旅客前往參觀。

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