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蒙娜麗莎新廳逼爆 遊客一分鐘被趕

2019-08-15 列印
　　法國巴黎羅浮宮名畫《蒙娜麗莎》上月十七日起由於眾國廳（Salle des États）整修，暫時移到美第奇畫廊（Galerie Médicis）展出，但由於新展廳只有一條隊，而人流絡繹不絕，遊客觀賞不到一分鐘，警衞便要趕走。

　　《蒙娜麗莎》原本在眾國廳展示，但因為要進行翻新工程，館方把畫作移到數十公尺外的美第奇畫廊。遊客通過金屬檢測器後，就排着一圈又一圈的長龍隊伍，還必須搭乘三段手扶梯、穿越一個門才能到達展廳。入廳後到警衞來趕人之前，只有不足一分鐘看到此畫。每隔數分鐘，便有約二百名遊客走向這幅畫，拿起手機拍攝，但警衞為了控制人潮，在不足一分鐘內就趕走前一批，以便下一批能夠欣賞。

　　羅浮宮已開始推動更嚴格的遊客控制措施，從今年十月到十一月，遊客都需預約參觀時段。

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