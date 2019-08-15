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IOS13自動過濾手寫敏感詞

2019-08-15 列印
　　Apple的iOS 系統一直較為封閉，且對Apps的審查非常嚴謹。但近日有網民發現，iOS13自六月發佈後，Beta中的Notes竟會自動檢查手寫敏感詞。

　　iOS13Beta至今已經測試了兩個月，相信會在九月，連同新iPhone一併在秋季發佈會中亮相。但最近有外國網民在討論區 Reddit上表示，發現iOS13 Beta的Notes應用程式，會自動過濾手寫的罵人詞句，例如「fxxk」、「shxt」等字眼。



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