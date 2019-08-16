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旅客疑長灘島埋尿片 菲封部份沙灘大搜尋

2019-08-16 列印
　　網上流傳一段短片，顯示有一名遊客在菲律賓著名的長灘島沙灘上，把一塊疑似是尿片的東西埋在沙中。當局周三把該個沙灘的部份區域封閉，展開尋找尿片大行動。

　　當局下令把著名的長灘島沙灘其中一段長一百米的區域封閉，派員尋找那塊尿片，同時抽取海水化驗，以確定水質是否受到影響。

　　許多網民都對該名女遊客的缺德行為感到憤怒。在社交網站瘋傳的片段顯示，她在該段名叫「第一站」的沙灘上，把一件東西埋在沙中。

　　官員表示，搜索行動仍在進行中，預計那段沙灘可在四十八至七十二小時內重新開放。當局禁止遊人落水游泳。

　　除了尋找疑似尿片外，當局亦正尋找片段中的女遊客，如確定她作出違法行為，會提出起訴。

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